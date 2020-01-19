لقاء بين الرئيس عون والرئيس المكلف حسان دياب اليوم الخامسة عصرا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 19 2020 - 17:00
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نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: نقطة البداية هي تشكيل الحكومة والبلد لم يعد يحتمل ويحتاج لبعض التضحيات
الشيخ قاسم: يجب ان يتجاوز الافرقاء المعنيون بتشكيل الحكومة والموافقون على تشكيلها تفاصيل الحصص والتوزير
الشيخ قاسم: لا بد ان نعطي لينطلق البلد وبعد ذلك سيربح الجميع وسنحاول ان تكون ولادة الحكومة قريبة قدر الامكان
الشيخ قاسم: الاعتراض الذي يأخذ شكل الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة هو شغب لا نوافق عليه ولا يوصل الا التأزيم
مصادر أوجيرو للمنار: توقف بعض خدمات الواتساب ناجم عن عطل في الشركة نفسها
اعلام العدو يكشف عن تقرير عسكري سري يشير الى عدم جهوزية الفرقة "319" مدرعات لخوض حرب والى نقص في مواردها ومعداتها
جيش العدو الإسرائيلي ينشر بنية تحتية تكنولوجية لكشف ورصد مواقع حفر على الحدود اللبنانية
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش أعمال مؤتمر برلين حول ليبيا
أردوغان: على الرغم من كل الضغوط أكملنا بشكل حاسم صفقة "إس ـ 400"
مجلس النواب الأردني يوافق بالأغلبية على مشروع قانون يمنع استيراد الغاز من إسرائيل
مسودة بيان مؤتمر برلين تحث كل الأطراف على الامتناع عن الأعمال العدائية ضد المنشآت النفطية في ليبيا
مدير التحقيق في الحوادث الجوية الايراني: سنقرر ما اذا كنا سنرسل الصندوق الأسود الى اوكرانيا وفرنسا بعد فتحه في طهران
الخارجية الايرانية: وزير الخارجية الفنزويلي يزور طهران لمناقشة مواضيع مشتركة مع نظيره الايراني
محامو الرئيس الأميركي دونالد ترامب: إجراءات محاكمة الرئيس غير قانونية وتنتهك الدستور ومحاولة للتدخل بنتائج الانتخابات
للمساهمة في التبرّع وتكفل أيتام وأبناء الشهداء الإتصال على مؤسسة الشهيد على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على الحساب 81425
لقاء بين الرئيس عون والرئيس المكلف حسان دياب اليوم الخامسة عصرا
منذ 41 mins
19 January، 2020
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