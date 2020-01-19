قوى الأمن: قائد الجيش زار ثكنة الحلو والتقى عثمان والأيوبي

اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة، في بلاغ انه “قبل ظهر اليوم 19/01/2020، زار قائد الجيش العماد جوزاف عون ثكنة الحلو، وكان في استقباله المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان وقائد وحدة شرطة بيروت العميد محمد الأيوبي، وجرى خلال الزيارة الاطلاع على الإجراءات العملية والتدابير الميدانية التي تتبعها قوى الأمن الداخلي أثناء المظاهرات والإحتجاجات وأعمال الشغب، ولا سيما ما حصل ليل أمس.

وأطلع اللواء عثمان العماد عون على الأوامر التي تعطى أثناء عمليات حفظ الأمن والنظام لحماية المتظاهرين، وتدرجها وفقا لتطور أحداث الشغب والعنف على الأملاك العامة والخاصة والتعدي على عناصر قوى الأمن الداخلي.

وبعد الجولة التفقدية لغرف المراقبة والتحكم، التحليل والعمليات، أشاد قائد الجيش بالجهوزية لدى قيادة قوى الأمن الداخلي والاحترافية في القيادة والسيطرة، ونوه بأعمال الأجهزة العسكرية والأمنية كافة، وخصوصا في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد، مقدرا التضحيات التي يقدمونها في سبيل الحفاظ على أمن المواطنين والاستقرار، ومؤكدا البقاء على المتابعة والتنسيق لصالح استتباب الأمن وحفظ النظام وعدم التعدي على الأملاك العامة والخاصة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام