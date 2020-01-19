رئيس حكومة الانقاذ اليمنية: مع ظروف العدوان الذي بدأ في مارس 2015م شاهدنا أسلحة فتاكة أمريكية وبريطانية وفرنسية وغيرها من الدول واستخدمت ضد المدنيين – موقع قناة المنار – لبنان
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January 19 2020 - 16:58

رئيس حكومة الانقاذ اليمنية: مع ظروف العدوان الذي بدأ في مارس 2015م شاهدنا أسلحة فتاكة أمريكية وبريطانية وفرنسية وغيرها من الدول واستخدمت ضد المدنيين

منذ 2 ساعة 19 January، 2020
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