رئيس المركز الوطني لنزع الألغام في اليمن: لا تزال المعدات الخاصة والأجهزة الخاصة بعملنا الميداني محجوزة في جيبوتي من قبل دول تحالف العدوان (المسيرة) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 19 2020 - 16:58

رئيس المركز الوطني لنزع الألغام في اليمن: لا تزال المعدات الخاصة والأجهزة الخاصة بعملنا الميداني محجوزة في جيبوتي من قبل دول تحالف العدوان (المسيرة)

منذ 2 ساعة 19 January، 2020
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