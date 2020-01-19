اعلام العدو: الحديث عن دهس مستوطن وانسحاب السائق والتحقيق جار ان كانت عملية ام حادث سير – موقع قناة المنار – لبنان
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January 19 2020 - 14:06

اعلام العدو: الحديث عن دهس مستوطن وانسحاب السائق والتحقيق جار ان كانت عملية ام حادث سير

منذ 25 mins 19 January، 2020
أخبار موقع المنار

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