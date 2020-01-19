الوزير قماطي: في حال تشكيل الحكومة هناك جهات سياسية ربما تصعد اكثر وتقطع الطرق

أحيا حزب الله وعائلة الشهيد أحمد ربيع نبيه الحاج (نوح) الذكرى الثالثة لاستشهاده، في قاعة مجمع المصطفى(ص) في الجية، في حضور وزير الدولة لشؤون مجلس النواب في حكومة تصريف الأعمال محمود قماطي، رئيس بلدية الجية بالتكليف وسام الحاج، مخاتير الجية ابراهيم محمد الحاج وابراهيم موسى الحاج وألبير حاتم، مسؤول حزب الله في الجبل بلال داغر، ممثل رئيس دير مار شربل في الجية الأب ميشال الخوري وأعضاء من المجلس البلدي ومشايخ وأهل الشهيد.

وتحدث قماطي عن مسيرة الحاج، وقال “في هذه المسيرة الكثير من التضحيات والعطاءات على مستوى لبنان والمنطقة، لأننا نعيش عالما جديدا، تحصل فيه معادلات جديدة. نعيش عصرا جديدا ومرحلة انقلابية، إذ انقلب الوضع في المنطقة والعالم ووطننا من حال كان العالم يتغطرس فيها وكان الظلم والجبروت يسيطران على العالم، إلى حال بدأت معها الأمة ترفض وتتمسك بأصالتها وبعيشها الواحد والمشترك، نصف قرن ونحن نقدم الشهداء ونحول الهزيمة الى انتصار، وأصبحت الأمة هي المنتصرة، وأصبحنا نطالب بحقنا، نحن حركة شعوب وحركة أمة وحركة مقاومة بوجه طواغيت عالمية ودولية ومحلية”.

وشدد على “التمسك بخيار المقاومة والوطنية والقومية وحفظ الأديان والعيش الواحد والعيش المشترك الذي قام عليه هذا الشرق وبني عليه”، مؤكدا “عدم السماح للغرب وأميركا بأن يدمروا هذا النور ويحولوه الى ظلام، الرسالات والأنبياء من هنا في شرقنا، فنور الإيمان انطلق من هنا من شرقنا”.

ولفت إلى أن “لبنان ليس خارج التطورات والانعكاسات بسبب موقعه بالقرب من فلسطين وسوريا” وقال”أردنا ان يكون لبنان بمنأى عن النيران المشتعلة في المنطقة، ولأجل ذلك دفعنا ثمنا غاليا من الدم لحماية الأديان والكنائس والمساجد والطوائف الإسلامية والمسيحية، ونشدد على أهمية حفاظنا على الاستقرار في لبنان بوجه اسرائيل وداعش”.

وشدد على أن “كل تأخير وإعاقة في تشكيل الحكومة هو اعتداء على الشعب، لأن بدء الحل الموقت هو ان تتشكل هذه الحكومة بالمواصفات التي تم التوافق عليها، نعمل على تذليل العقبات، والكل يتهم حزب الله بأنه هو من يسهل الحكومة ومن يعيق تشكيلها، نريد تشكيل الحكومة والمشاركة فيها وفي اطلاقها، لأن مصلحة الشعب تقتضي ذلك، فنعمل على تذليل العقبات بين الحلفاء قبل غيرهم، ولا يجوز لأحد بعد ان وصلنا الى خواتيم الحكومة، أن يبقى يعيش في برجه العاجي، ويطالب ببعض المطالب الضيقة، بينما الناس تصرخ جوعا وفقرا، الناس لم تعد تحتمل، لذلك انزلوا من برجكم العاجي لأنه سيتعرض للخطر”.

واكد الوزير قماطي انه “في حال تشكيل الحكومة هناك جهات سياسية ربما تصعد اكثر وتقطع الطرق، لذلك ندعو الى تغليب المصلحة الوطنية في كل هذا المسار، لبنان لم يعد يحتمل، وكما حمينا لبنان في الفترة الماضية من حرائق الخارج، نحن في حاجة الى حكومة انقاذ وخلاص وطني وحكومة تعمل ليل نهار لإنقاذ لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام