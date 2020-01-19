ثغرات خطيرة في جهوزية جيش العدو..

كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الصهيونية عن تقرير عسكري سري يتحدث عن إخفاقات خطيرة في جهوزية أهم وأكبر فرقة برية في جيش الاحتلال.

وذكرت الصحيفة أنَّ التقرير الذي تمَّ إعداده صيف العام 2018 يكشف مستوى عدم الاستعداد للحرب على الجبهة الشمالية، خصوصاً في الفرقة “ثلاثمئة وتسعة عشر” مدرعات، المعروفة بفرقة “التحطيم”.

وقالت الصحيفة، إنَّ التقرير يتحدث عن نقص كبير لدى هذه الفرقة في الموارد والمعدات، وأنَّ اثنين وخمسين في المئة من دباباتها وإسعافاتها غير مؤهلة لخوض حرب برية مفاجئة، إضافة الى وجود نقص في الأسلحة ووسائل الرؤية الليلية الضرورية للحرب والقتال البري.

المصدر: قناة المنار