هدوء في وسط بيروت بعد موجة عنيفة من المواجهات

يشهد وسط بيروت حالاً من الهدوء بعد مواجهات هي الأعنف بين مجموعات من المحتجين جاؤوا من مختلف المناطق وقوات مكافحة الشغب.

وأعلن الصليب الأحمر اللبناني عن 169 حالة صحية تم نقلها إلى المستشفيات المجاورة، منها 80 حالة صحية نقلها الصليب الأحمر، وقدمت فرق الصليب الأحمر الإسعافات الأولية في موقع الإشكالات لنحو 140 حالة صحية، وتنوعت الحالات بين ضيق في التنفس وكسور وإعياء وجروح.

وأعطى المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات إشارة الى الجهات المعنية بتخلية موقوفي الأحداث التي وقعت ليل أمس في وسط العاصمة بيروت، بإستثناء من في حقه مذكرات قضائية بجرائم أخرى. وبلغ عدد الموقوفين 34 غالبيتهم في ثكنة الحلو، إضافة الى موقوفين في ثكنتي ميناء الحصن والرملة البيضاء.

المصدر: موقع المنار