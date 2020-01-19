مجلس النواب الأردني يوافق على مقترح قانون يمنع الحكومة من استيراد الغاز من الكيان الصهيوني

قرر مجلس النواب الاردني بالإجماع إحالة مقترح قانون حظر استيراد الغاز من الاحتلال الاسرائيلي إلى الحكومة.

وطلب رئيس مجلس النواب الاردني المهندس عاطف الطراونة منح مقترح القانون صفة الاستعجال.

وقال الطراونة” الحكومة أمام الله وأمام الشعب في تحمل مسؤولياتها تجاه هذا المقترح”.

ووصف عدد من النواب خلال جلسة الأحد إحالة مقترح القانون للحكومة، بأنها لحظة تاريخية التي يجمع مجلس النواب فيها عبر مقترح بقانون لإلغاء اتفاقية الغاز.

ونصت المادة 95 من الدستور على ما يلي:

1. يجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب أن يقترحوا القوانين، ويحال كل إقتراح على اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي فإذا رأى المجلس قبول الإقتراح أحاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها.

2. كل إقتراح بقانون تقدم به أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب وفق الفقرة السابقة ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه في الدورة نفسها.

المصدر: وكالة معاً