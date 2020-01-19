النائب هاشم: الوطن لا يحتمل مزيدا من التوترات

قال عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم على مواقع التواصل الاجتماعي “ما يجري في الساحات والشوارع استباحة وفوضى تجاوزت حقوق الناس ومطالبهم، وما نسمعه من بعض القوى والشخصيات تشجيعا للمرتكبين والمخلين بالامن واستغلال ما يجري، والتجارة بالدماء التي تسيل كل ليلة، وكأن الوطن يحتمل بعد مزيدا من التوترات والكيديات، وأصبح لزاما على بعض رعاة حالات الفوضى ان ينتبهوا الى خطورة ما وصلنا اليه، لانه ينذر بالاسوأ اذا ما استمر التحريض والشحن سرا وعلنا، فالاستقواء بهذه الأساليب التخريبية لتحقيق المكاسب واثبات القوة والوجود يحقق غايات أعداء الوطن بأخذه الى الخراب والفوضى البناءة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام