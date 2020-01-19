ترامب يفرج عن أموال لمساعدة بورتوريكو في أعقاب الزلزال

أفرج الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس عن مساعدة طارئة لبورتوريكو لجهود الاغاثة في أعقاب زلزال وقع في وقت سابق هذا الشهر تسبب بدمار واسع.

ويتيح إعلان ترامب عن حالة كارثة كبرى في بورتوريكو أموالا فدرالية لأعمال التصليح والإيواء الموقت ولقروض منخفضة الكلفة “لمساعدة الأفراد وأرباب الأعمال على تخطي آثار الكارثة” وفقا للبيت الأبيض.

وأودى الزلزال الذي ضرب بورتوريكو هذا الشهر بحياة شخص وعاث خرابا بالبنية التحتية التي لا تزال متضررة من جراء الإعصار ماريا عام 2017.

ولا يزال آلاف الأشخاص يقيمون في خيم في العراء خشية وقوع هزات ارتدادية تؤدي إلى انهيار مبان.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية