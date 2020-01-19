الاعلام السعودي : مقتل اكثر من 70 عنصراً من قوى العدوان في استهداف معسكر في مأرب

ذكر الاعلام السعودي ان سبعين عنصراً من قوى العداون على الأقل قتلوا في هجوم صاروخي أطلقه الجيش واللجان الشعبية على معسكر تدريب في محافظة مأرب، بحسب ما أعلنت مصادر طبية وعسكرية الأحد، فيما لم يتبنى الجيش اليمني واللجان الشعبية الى الان الهجوم او التعليق عن الامر في وسائل الاعلام.

وقال مصدر طبي في مستشفى مأرب، إن سبعين شخصا على الأقل قتلوا في الهجوم الذي وقع مساء السبت.

وذكرت قناة العربية ان “مستشفيات مأرب ألقت في وقت سابق نداء للتبرع بالدم نتيجة تزايد عدد الجرحى الذي قدر بمئة وخمسين بعد استهداف معسكر الاستقبال شمال غرب مأرب، ومعسكر النصر القريب منه “.

وتضاربت المعلومات في البداية حول طبيعة الهجوم، ففيما ذكرت مصادر ميدانية أن الهجوم كان مزدوجا بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، قال مصدر اخر إن الهجوم تم بصواريخ كاتيوشا من جبل هيلان الذي تتمركز فيه اللجان الشعبية غرب مأرب، ويبعد أقرب موقع للجيش واللجان الشعبية فيه عن المعسكر الذي تم استهدافه بنحو عشرين كيلومترا.

وأكدت مصادر طبية أن جثث القتلى والجرحى نقلت إلى مستشفى مأرب العام، والمستشفى العسكري، ومنع الصحافيون والمصورون من الوصول إلى المستشفيات.

المصدر: قناة العربية