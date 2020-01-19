القاضي عويدات أشار الى تخلية موقوفي احداث وسط بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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January 19 2020 - 10:52

القاضي عويدات أشار الى تخلية موقوفي احداث وسط بيروت

منذ 2 ساعة 19 January، 2020
القضاء اللبناني
لبنان

أعطى المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات إشارة الى الجهات المعنية بتخلية موقوفي الأحداث التي وقعت ليل أمس في وسط العاصمة، بإستثناء من في حقه مذكرات قضائية بجرائم أخرى.

وبلغ عدد الموقوفين 34 غالبيتهم في ثكنة الحلو، إضافة الى موقوفين في ثكنتي ميناء الحصن والرملة البيضاء.

واطلع نقيب المحامين ملحم خلف، من خلال مجموعة من المحامين الذين تفقدوا الموقوفين في أماكن حجزهم، على ظروفهم والإجراءات المواكبة لتخليتهم، كما تفقد محامون آخرون موقوفين تتم معالجتهم في المستشفيات.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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