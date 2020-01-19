اليمن:غارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي على منطقه الاعروش في مديرية خولان بمحافظة صنعاء – موقع قناة المنار – لبنان
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January 19 2020 - 01:28

اليمن:غارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي على منطقه الاعروش في مديرية خولان بمحافظة صنعاء

منذ 48 mins 19 January، 2020
أخبار موقع المنار

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