الحريري: لن تكون بيروت ساحة للمرتزقة

كتب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، عبر “تويتر”: “مشهد المواجهات والحرائق وأعمال التخريب في وسط بيروت، مشهد مجنون ومشبوه ومرفوض يهدد السلم الأهلي وينذر بأوخم العواقب، لن تكون بيروت ساحة للمرتزقة والسياسات المتعمدة لضرب سلمية التحركات الشعبية”.

أضاف: “لن يحترق حلم رفيق الحريري بعاصمة موحدة لكل اللبنانيين، بنيران الخارجين على القانون وسلمية التحركات. ولن نسمح لأي كان اعادة بيروت مساحة للدمار والخراب وخطوط التماس، والقوى العسكرية والأمنية مدعوة إلى حماية العاصمة ودورها، وكبح جماح العابثين والمندسين”.

وأرفق ذلك بهاشتاغ “#لبنان_ينتفض #لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام