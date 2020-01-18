عودة التوتر إلى وسط بيروت بعدما أطلق محتجون مفرقعات نارية وحجارة على عناصر مكافحة الشغب (الوكالة الوطنية للإعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 18 2020 - 23:44

عودة التوتر إلى وسط بيروت بعدما أطلق محتجون مفرقعات نارية وحجارة على عناصر مكافحة الشغب (الوكالة الوطنية للإعلام)

منذ 55 mins 18 January، 2020
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