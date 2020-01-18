وصول قائد الجيش الوطني الليبي خليفة #حفتر إلى العاصمة الألمانية #برلين للمشاركة بالقمة المرتقبة غدا حول الأزمة الليبية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 18 2020 - 21:58

وصول قائد الجيش الوطني الليبي خليفة #حفتر إلى العاصمة الألمانية #برلين للمشاركة بالقمة المرتقبة غدا حول الأزمة الليبية

منذ 16 mins 18 January، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة