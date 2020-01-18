الإعلام العبري: وزير الحرب نفتالي بينيت أصدر أوامر للجيش الإسرائيلي اليوم السبت بإصدار أوامر تقييدية تمنع الناشطين اليساريين الإسرائيليين من دخول الضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 18 2020 - 21:58
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الإعلام العبري: وزير الحرب نفتالي بينيت أصدر أوامر للجيش الإسرائيلي اليوم السبت بإصدار أوامر تقييدية تمنع الناشطين اليساريين الإسرائيليين من دخول الضفة الغربية
منذ 17 mins
18 January، 2020
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