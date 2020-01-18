مصدر يمني في ميناء #الحديدة: بحرية التحالف السعودي تحتجز أكثر من 140 ألف طن من مادتي البنزين والديزل محملة على متن 5 سفن – موقع قناة المنار – لبنان
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January 18 2020 - 21:58

مصدر يمني في ميناء #الحديدة: بحرية التحالف السعودي تحتجز أكثر من 140 ألف طن من مادتي البنزين والديزل محملة على متن 5 سفن

منذ 32 mins 18 January، 2020
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