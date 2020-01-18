مواجهات في محيط مجلس النواب بعدما حاول محتجون اقتحام ساحته – موقع قناة المنار – لبنان
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January 18 2020 - 21:58

مواجهات في محيط مجلس النواب بعدما حاول محتجون اقتحام ساحته

منذ 1 ساعة 18 January، 2020
مجلس النواب
لبنان

تتواصل وسط بيروت المواجهات العنيفة بين عدد المحتجين وقوات مكافحة الشغب حيث تدور عمليات كر وفر بين الطرفين عقب محاولة مجموعة من المحتجين اقتحام احد مداخل ساحة النجمة للوصول الى مجلس النواب بعد رشقها للقوات الامنية بالحجارة والعبوات الفارغة. بدورها قوات مكافحة الشغب عمدت الى ابعاد المحتجين عبر استخدام خراطيم المياه ، بعد اصابة عدد من العسكرين بجروح بليغة حسبما ذكرت المديرية العامة لقوى الامن. وسرعان ما تطور الامر الى مواجهات استخدم خلالها المحتجون بالاضافة الى الحجارة العصي الخشبية والحديدة ، فيما قامت قوات مكافحة الشغب بابعادهم عن باتجاه مبنى جريدة النهار ومنطقة الصيفي عبر استخدام القنابل المسيلة للدموع.

المصدر: قناة المنار

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