الرئيس عون طلب من وزيري الدفاع والداخلية والقيادات الامنية المحافظة على امن المتظاهرين السلميين ومنع اعمال الشغب وفرض الامن في الوسط التجاري – موقع قناة المنار – لبنان
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January 18 2020 - 20:10

الرئيس عون طلب من وزيري الدفاع والداخلية والقيادات الامنية المحافظة على امن المتظاهرين السلميين ومنع اعمال الشغب وفرض الامن في الوسط التجاري

منذ 33 mins 18 January، 2020
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