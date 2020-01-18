#قوى_الامن_الداخلي: ستتم ملاحقة وتوقيف الأشخاص الذين يقومون بأعمال شغب وإحالتهم الى القضاء – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 18 2020 - 20:10

#قوى_الامن_الداخلي: ستتم ملاحقة وتوقيف الأشخاص الذين يقومون بأعمال شغب وإحالتهم الى القضاء

منذ 40 mins 18 January، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة