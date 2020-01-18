#قوى_الأمن تدعو مجدداً جميع المتظاهرين السلميين الى المغادرة فوراً من الأماكن التي تجري فيها أعمال شغب حفاظاً على سلامتهم – موقع قناة المنار – لبنان
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January 18 2020 - 20:10

#قوى_الأمن تدعو مجدداً جميع المتظاهرين السلميين الى المغادرة فوراً من الأماكن التي تجري فيها أعمال شغب حفاظاً على سلامتهم

منذ 40 mins 18 January، 2020
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