الحريري: لن نسمح لأي كان اعادة بيروت مساحة للدمار والخراب والقوى العسكرية والامنية مدعوة الى حماية العاصمة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 18 2020 - 20:10

الحريري: لن نسمح لأي كان اعادة بيروت مساحة للدمار والخراب والقوى العسكرية والامنية مدعوة الى حماية العاصمة

منذ 42 mins 18 January، 2020
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