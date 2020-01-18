اعلام العدو يتحدث عن عملية طعن في مستوطنة “كريات أربع” الصهيونية بالخليل المحتل وأنباء عن شهيد وجريح في المكان(فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 18 2020 - 20:10

اعلام العدو يتحدث عن عملية طعن في مستوطنة “كريات أربع” الصهيونية بالخليل المحتل وأنباء عن شهيد وجريح في المكان(فلسطين اليوم)

منذ 45 mins 18 January، 2020
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