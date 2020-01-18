مواجهات في محيط مجلس النواب وسط بيروت بين قوى الامن ومتظاهرين ووقوع اصابات – موقع قناة المنار – لبنان
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January 18 2020 - 20:10

مواجهات في محيط مجلس النواب وسط بيروت بين قوى الامن ومتظاهرين ووقوع اصابات

منذ 1 ساعة 18 January، 2020
وسط بيروت
لبنان

 

تتواصل المواجهات في محيط مجلس النواب، بين قوى الامن وعدد من المتظاهرين الذين اطلقوا مفرقعات نارية وحجارة باتجاه عناصر مكافحة الشغب الذي ردوا باطلاق القنابل المسيلة للدموع واستخدام  خراطيم المياه، وقد حاول بعض المحتجين دخول باحة مجلس النواب.

وطالبت قوى الأمن الداخلي المتظاهرين السلميين في وسط بيروت بالإبتعاد من مكان أعمال الشغب حفاظا على سلامتهم. ووصلت تعزيزات أمنية إلى المكان من الجيش وقوى الامن .

وأعلن الصليب الأحمر اللبناني عبر تويتر”، أن عناصره نقلوا 30 إصابة في مظاهرة وسط بيروت، حتى الآن، إلى مستشفيات المنطقة، كما تم إسعاف 45 إصابة في المكان.

المصدر: موقع المنار

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