الصليب الأحمر: نقل 30 إصابة من مواجهات وسط بيروت وإسعاف 45 اصابة في المكان – موقع قناة المنار – لبنان
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January 18 2020 - 18:18

الصليب الأحمر: نقل 30 إصابة من مواجهات وسط بيروت وإسعاف 45 اصابة في المكان

منذ 7 mins 18 January، 2020
أخبار موقع المنار

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