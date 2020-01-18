المكسيك تشدد تأمين حدودها تحسبا لوصول مهاجرين نحو الولايات المتحدة

أعلنت الحكومة المكسيكية تشديد تأمين حدودها الجنوبية تحسبا لوصول قافلة جديدة تضم قرابة 3 الاف مهاجر قادمين خصوصا من الهندوراس والسلفادور بهدف الوصول الى الولايات المتحدة الاميركية.

وبدأ نحو 200 عنصر إضافي من الحرس الوطني بالوصول إلى سيوداد هيدالغو، إحدى البلدات الرئيسية على الحدود الجنوبية للمكسيك.

وانتقل المفوض الوطني للهجرة فرانشيسكو غاردونو إلى جسر رودلفو روبلس الدولي الذي يمثل إحدى أهم نقاط العبور إلى المكسيك في المدينة.

وانتظر المشاركون في القافلة على الجانب الآخر من الحدود في غواتيمالا وصول مجموعات اخرى من المهاجرين للعبور إلى المكسيك ومن ثم محاولة الدخول إلى الولايات المتحدة.

يذكر ان الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور عرض الجمعة أن يقدم أربعة آلاف وظيفة في جنوب المكسيك لهؤلاء المهاجرين.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية