المواجهات في وسط بيروت انتقلت إلى أمام فندق “لو غراي” الذي تراجع إليه المتظاهرون وسط إطلاق القنابل المسيلة للدموع عليهم – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 18 2020 - 18:16

المواجهات في وسط بيروت انتقلت إلى أمام فندق “لو غراي” الذي تراجع إليه المتظاهرون وسط إطلاق القنابل المسيلة للدموع عليهم

منذ 18 mins 18 January، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة