إشكال في النبطية بين عناصر من قوى الأمن الداخلي ومحتجين أقفلوا الطريق الرئيسية بمحاذاة السرايا (الوكالة الوطنية) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 18 2020 - 18:16

إشكال في النبطية بين عناصر من قوى الأمن الداخلي ومحتجين أقفلوا الطريق الرئيسية بمحاذاة السرايا (الوكالة الوطنية)

منذ 20 mins 18 January، 2020
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