وديع الخازن: المؤسسة العسكرية خط أحمر لا يمكن المس بحرمتها

شجب رئيس “المجلس العام الماروني” في لبنان وديع الخازن “التطاول على الجيش”، مؤكدا أن “المؤسسة العسكرية هي خط أحمر لا يمكن المس بحرمتها”.

وقال الخازن السبت “لم يعد جائزا التعرض للجيش الذي يكافح الجريمة والعابثين بالأمن لأن من يوجه سهامه ضد الجيش يوجهها إلى صدر كل لبناني حريص على أمنه الممثل بالمؤسسة العسكرية التي هي خط أحمر لا يمكن مسه أو إستفزازه”.

وشدد الخازن على أنه “ليس في الأمن تراض أو تهاون أو تسامح مع المخلين به”، وتابع “لم يعد من الوارد تغطية أحد لأن الغطاء السياسي لا يمكن أن يغطي إلا أمن البلاد وليس الخارجين عن القانون والفارين من وجه العدالة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام