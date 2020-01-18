زاخاروفا: الوجود الأميركي في سورية يتناقض بالكامل مع القانون الدولي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 18 2020 - 18:16

زاخاروفا: الوجود الأميركي في سورية يتناقض بالكامل مع القانون الدولي

منذ 57 mins 18 January، 2020
أخبار موقع المنار

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