شبان اطلقوا مفرقعات نارية بشكل كثيف إضافة إلى زجاجات حارقة وحجارة في محيط مجلس النواب – موقع قناة المنار – لبنان
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January 18 2020 - 18:16

شبان اطلقوا مفرقعات نارية بشكل كثيف إضافة إلى زجاجات حارقة وحجارة في محيط مجلس النواب

منذ 1 ساعة 18 January، 2020
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