جبق: حاكم مصرف لبنان نقض الاتفاق لتأمين المبالغ المطلوبة لاستيراد الحاجات الطبية

لفت وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان جميل جبق إلى أنه “منذ بداية الأزمة في لبنان تم تقويم الحاجات الطبية المطلوبة وعلى أساس ذلك، تم إنجاز اتفاق مع حاكم مصرف لبنان بهدف تأمين المبالغ المطلوبة، ولكن سلامة نقض هذا الاتفاق”.

وقال جبق السبت إن “حل موضوع استيراد المستلزمات الطبية موجود عند حاكم مصرف لبنان وعندما يعطي الأمر للمصارف فان كل الأمور تحل”، وأشار الى أنه “سيبحث هذه المسألة مع رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري في أقرب فرصة”.

وشدد جبق على “وجوب إيجاد الحل لأن الوضع القائم لا يستدعي ترف الوقت ومن المسؤولية الوطنية العمل بأقصى جدية لتدارك الخطر المحدق بالوضع الطبي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام