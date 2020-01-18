الاونروا: “إسرائيل” تسعى لإضعافنا في البرلمانات الأوروبية

قال المتحدث باسم “الاونروا” سامي مشعشع إن “إسرائيل تسعى لإضعاف وكالة الاونروا في البرلمانات الأوروبية والترويج لعدم أهمية الوكالة وذلك وفق خطة ممنهجة اعدتها مسبقا”.

وأوضح مشعشع السبت ان “هذه الاجراءات التي يقوم بها الاحتلال لاقت تأييدا لدى بعض الأحزاب اليمينية في أوروبا بالرغم من المواقف الرسمية للدول الأوروبية الداعمة للأونروا”، ولفت الى “وجود أصوات حتى لو كانت قليلة داخل أوروبا تنادي بعدم تجديد الدعم للوكالة، هو أمر مقلق، لأن الاتحاد الاوروبي هو المتبرع الأكبر للوكالة والدول الأعضاء دول مؤثرة جداً في دعم الوكالة”.

وأشار مشعشع الى إن “اسرائيل أعدت خطة لبناء مجمع مدارس في مخيم شعفاط لإقناع الأهالي بالتسجيل بها، بدلا من مدارس الوكالة لإخراج الوكالة من المدينة وتقويض عملها”، واوضح أن “الاونروا مستمرة بحشد الدعم العربي والدولي لأن احتياجات اللاجئين بزيادة مستمرة”.

المصدر: فلسطين اليوم