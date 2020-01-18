حسن عز الدين: لحكومة تضع برنامج لمعالجة الوضع الإقتصادي والنقدي

رأى عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النيابية في لبنان النائب حسن عز الدين ان “كل ما يتعلق بشأن الحكومة والتأليف والتشكيل والإعلان عنها أصبح متوافقا عليه وما بقي من تفاصيل بسيط جدا وقابل للحل”.

وقال عز الدين السبت إن “شاء الله يكون اللبنانيون على موعد قريب لتشكيل الحكومة الجديدة لتذهب مباشرة لوضع برنامج لمعالجة الوضع الإقتصادي والنقدي والعمل على إنجاز بيانها الوزاري الذي يعبر عن آمال وطموحات هذا الشعب في الثوابت الوطنية للبنان وفي معالجة أزماته”.

من جهة ثانية، قال عز الدين “إننا بعد شهادة الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس أصبحنا اليوم أمام مرحلة جديدة في المواجهة على مستوى المنطقة”.

وأشار عز الدين الى أن “الصفعة الأولى التي حصلت أكدت بأن إيران تملك الجرأة على الرد وتوجيه صواريخها على القاعدة العسكرية الأميركية في العراق وبأن إتخاذ القرار وتنفيذه هو بحد ذاته يشكل تحولا ومعادلة جديدة في الصراع”.

وسأل عز الدين “من يجرؤ أن يوجه ضربة ويقول للأميركي أنا من نفذها؟”، واعتبر ان “هذا العمل سينقل المنطقة إلى مشهد سياسي جديد وأمام مرحلة جديدة في المواجهة مع الإدارة الأميركية”، وتابع “هذه مسؤولية محور المقاومة وشعوبها حيث الوجود العسكري الأميركي الجاثم على أراضيها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام