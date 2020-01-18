الرئيس المصري يتوجه إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر برلين حول ليبيا

توجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السبت، إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر برلين حول ليبيا. وذكر الموقع الإلكتروني لمؤسسة أخبار اليوم أن السيسي غادر اليوم مطار القاهرة متوجها إلى ألمانيا، للمشاركة في مؤتمر برلين الذي يهدف لـ”إحلال السلام في ليبيا”. وأشار الموقع إلى أن ذلك يأتي ضمن “جولة خارجية تشمل كل من ألمانيا وبريطانيا، حيث يشارك غدا في مؤتمر برلين الذي يهدف لإحلال السلام في ليبيا والذي دعت إليه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل”. وتأتي زيارة السيسي إلى بريطانيا للمشاركة في قمة الاستثمار البريطاني الإفريقي، والتي تعقد في لندن.

وتلقى السيسي في وقت سابق اتصالاً هاتفياً من ميركل لبحث الأوضاع الليبية، حيث تم التوافق على أن أي مسار لحل سياسي لإنهاء الأزمة الليبية يجب صياغته فى إطار شامل يتناول كافة جوانب القضية من الناحية السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، وكذلك”تقويض التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي”. ويشارك في اجتماع برلين قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، وقادة وممثلين عن كل من روسيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأميركية، ومصر، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، والإمارات والجزائر والكونغو، إلى جانب الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية. ويأتي مؤتمر برلين بعد أيام من اجتماع عُقد في موسكو تناول الموضوع الليبي بمشاركة ممثلين عن روسيا وتركيا، بالإضافة إلى حفتر والسراج.

المصدر: سبوتنيك