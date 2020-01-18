“طالبان” تكشف الموعد المنتظر للتوقيع على اتفاق مع واشنطن

أعلنت حركة “طالبان” الأفغانية رغبتها التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لسحب الأخيرة قواتها بحلول نهاية كانون الثاني/يناير الحالي، معربة عن استعدادها “خفض العمليات العسكرية قبل ذلك”. وقال الناطق باسم “طالبان” سهيل شاهين لصحيفة “داون” الباكستانية وفق تقرير نُشر السبت “اتفقنا على خفض العمليات العسكرية في الأيام التي تسبق توقيع اتفاق السلام مع الولايات المتحدة”. وأضاف أن الحركة “متفائلة” بأنه يمكن توقيع اتفاق مع واشنطن قبل نهاية الشهر، وأن خفض العمليات في جميع أنحاء البلاد سوف يشمل أيضا تلك التي تستهدف القوات الأفغانية.

ويأتي تصريح شاهين لصحيفة “داون” في حين أجرت “طالبان” والولايات المتحدة محادثات في الدوحة هذا الأسبوع، بعد أن أفادت مصادر الحركة لوكالة “فرانس برس” بأنها عرضت وقف إطلاق النار لفترة وجيزة. وتدعو واشنطن الحركة منذ أسابيع للحد من العنف الأمر الذي وضعته شرطا لاستئناف المفاوضات الرسمية حول اتفاق تبدأ بموجبه القوات الأمريكية بالانسحاب مقابل ضمانات أمنية، بعد نحو عقدين على احتلالها لأفغانستان. ومن المتوقع أن يقوم أي اتفاق مع “طالبان” على ركيزتين رئيسيتين: الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، والتزام الحركة بعدم تقديم ملاذ “للجهاديين”.

المصدر: روسيا اليوم