الدفاع التركية تؤكد إصابة أربعة من مواطنيها بهجوم انتحاري استهدف نقطة تفتيش للشرطة قرب العاصمة الصومالية (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 18 2020 - 14:10

الدفاع التركية تؤكد إصابة أربعة من مواطنيها بهجوم انتحاري استهدف نقطة تفتيش للشرطة قرب العاصمة الصومالية (سبوتنيك)

منذ 13 mins 18 January، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة