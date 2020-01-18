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January 18 2020 - 14:08

للمرة الثالثة.. العدو الاسرائيلي يغرق أراضي الفلسطينيين شرق غزة

منذ 20 mins 18 January، 2020
الاراضي الزراعية بغزة
عربي وإقليمي - فلسطين

أغرقت قوات العدو الإسرائيلي السبت مئات الدونمات الزراعية شرق مدينة غزة، بعد فتحه سدود تجميع مياه الأمطار للمرة الثالثة على التوالي.

وقالت مصادر فلسطينية إن “الاحتلال تعمد للمرة الثالثة خلال أسبوع بفتح سدود وعبّارات مياه الأمطار، ما أدى إلى إغراق مئات الدونمات المزروعة بالقمح والشعير والبقوليات وغيرها، وإتلافها، الأمر الذي عرّض المزارعين لخسائر مادية كبيرة”.

ولفتت المصادر الى ان “سلطات الاحتلال كانت فتحت السدود مرتين في بداية ومنتصف الأسبوع الماضي، كما قامت طائراته برش المحاصيل الزراعية بمواد ضارة، ما أدى إلى تعرضها للتلف”.

المصدر: فلسطين اليوم

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