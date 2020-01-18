طقس الاحد في لبنان.. غائم إجمالا مع أمطار متفرقة مصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني في لبنان أن يكون الطقس غدا الأحد غائما إجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة غزيرة أحيانا ومصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تقارب ال 75 كلم/س شمال البلاد، كما تتساقط الثلوج على إرتفاع 1200 متر خلال النهار ويتدنى مستوى تساقطها ليلا لتلامس 1000 متر وما دون ذلك في المناطق الداخلية.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحالة العامة: طقس متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء اليوم حيث يتأثر تدريجيا بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة تصحب معها أمطار وثلوج ورياح ويستمر للأيام القادمة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات وأمطار خفيفة متفرقة يتخللها إنفراجات واسعة خلال النهار، تشتد الأمطار ليلا وتتساقط الثلوج على إرتفاع 1200 متر وما دون ذلك في المناطق الداخلية.

الأحد: غائم إجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة غزيرة أحيانا ومصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تقارب ال 75 كلم/س شمال البلاد، كما تتساقط الثلوج على إرتفاع 1200 متر خلال النهار ويتدنى مستوى تساقطها ليلا لتلامس 1000 متر وما دون ذلك في المناطق الداخلية.

الإثنين: غائم جزئيا إلى غائم مع إنخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مع برق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على إرتفاع1000 متر ويتدنى مستوى تساقطها ليلا مع تدني درجات الحرارة ليلامس 1200 متر وما دون ذلك في المناطق الداخلية.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 8 الى 16 درجة. فوق الجبال من 3 الى 10 درجات. في الداخل من 3 الى 8 درجات.

– الرياح السطحية: شمالية غربية الى جنوبية غربية نهارا، سرعتها من 10 الى 35 كم/س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل، وسيء أحيانا إلى المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و80 %.

– حال البحر: منخفض الموج. حرارة سطح الماء: 18°م.

– الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام