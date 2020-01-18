الرئيس روحاني يتفقد المناطق المنكوبة بالسيول في جابهار

وصل الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني إلى مدينة كنارك بمحافظة سيستان وبلوجستان ( جنوب شرق ايران) لتفقد المناطق المنكوبة بالسيول .وسيطلع الرئيس روحاني خلال هذه الزيارة التفقدية عن كثب على أوضاع المناطق المنكوبة بالسيول وعمليات الإغاثة والانقاذ الجارية فيها. وفور وصوله قام روحاني بجولة بالمروحية في منطقة ” عروكي ” التابعة لجابهار.

ویرافق الرئيس في جولته التفقدية كل من رئيس مكتب الرئاسة وكذلك كل من وزراء الصحة والطاقة والاتصالات والجهاد الزراعي. كما سيجتمع الرئيس الايراني بمدراء محافظة سيستان وبلوجستان في ميناء جابهار. يُذكر أن امطاراً غزيرة هطلت في العديد من المناطق خاصة في جنوب شرق البلاد، مما ادّى الى حدوث سيول جارفة في الكثير من مدن وقرى محافظة سيستان وبلوجستان.

المصدر: ارنا