ترامب يبحث مسألة سحب قواته من العراق مع الرئيس صالح في منتدى دافوس الاقتصادي

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التحدث مع الرئيس العراقي برهم صالح في المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يعقد من 21 إلى 24 كانون الثاني/يناير في دافوس، حول خروج قواته من العراق.

وذكرت قناة “سي بي أس” التلفزيونية التي أوردت الخبر الجمعة نقلا عن مصادرها في الإدارة الأمريكية، أنه تجري حاليا مشاورات حول تفاصيل جدول أعمال اجتماع رئيسي الدولتين، والبيت الأبيض متفائل بشأن إمكانية إجراء مثل هذه المفاوضات.

ومنتدى دافوس هو اجتماع سنوي لممثلي النخب السياسية والتجارية العالمية. يعقد منذ الثمانينيات. وتشكل هذه الفعالية أحد الأحداث الدولية الكبرى سنويا نسبة إلى السياسيين ورجال الأعمال وممثلي المنظمات العامة والأوساط الأكاديمية والشخصيات الثقافية وقادة الإعلام الذين يشاركون في مناقشات هذا المنتدى الاقتصادي العالمي.

المصدر: وكالات