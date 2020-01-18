مقتل 6 جنود بانفجار عبوة ناسفة بشمال بوركينا فاسو

قتل ستة جنود من بوركينا فاسو الجمعة في انفجار عبوة ناسفة لدى مرور مركبتهم بمحيط منطقة أربيندا شمال البلاد، بحسب ما قال الجيش في بيان.

وكانت حصيلة سابقة اوردتها مصادر امنية قد اشارت الى وجود خمسة قتلى وجريحين. وقال الجيش في بيانه “في حوالي الساعة 8.00 صباح الجمعة 17 كانون الثاني/يناير، اصطدمت مركبة من وحدة تابعة لقوات أمن الشمال، كانت في مهمة استطلاعية، بعبوة ناسفة يدوية الصنع بالقرب من يالانجا، بشمال غرب أربيندا”. واضاف البيان أن الانفجار أسفر عن “مقتل ستة جنود وجرح آخر”.

وعشية عيد الميلاد، قتل 35 مدنيا، بينهم 31 امرأة، بالاضافة الى سبعة عسكريين جراء هجوم في اربيندا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية