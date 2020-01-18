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January 18 2020 - 09:16

بومبيو يحمل 3 ملفات أساسية إلى مؤتمر برلين حول ليبيا

منذ 50 mins 18 January، 2020
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
أخبار دولية - الولايات المتحدة

من المقرر أن يطرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في مؤتمر برلين المقرر عقده غدا الأحد، ثلاث نقاط أساسية لحل الأزمة الليبية، وفق مصادر إعلامية.

وتتمثل النقاط في استمرار وقف النار في ليبيا، وانسحاب جميع القوى الخارجية، والعودة إلى العملية السياسية التي تقودها ليبيا وتشرف عليها الأمم المتحدة.

ويأتي عقد المؤتمر تلبية لدعوة الممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة،  أمام مجلس الأمن الدولي في تموز/يوليو الماضي.

ومن المقرر أن يتواصل الوزير الأمريكي مع قادة العالم لنقل النقاط الثلاث الأساسية في رؤية بلاده للوضع في ليبيا، بينما تؤكد الخارجية الأمريكية أن واشنطن مستمرة في “تحقيق وقف طويل الأجل للأعمال العدائية وتسوية سياسية ستمكن جميع الليبيين من التمتع بمستقبل أكثر سلاما”.

المصدر: وكالات

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