وزير الخارجية الباكستاني: ايران تريد خفض التصعيد – موقع قناة المنار – لبنان
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January 18 2020 - 04:38

وزير الخارجية الباكستاني: ايران تريد خفض التصعيد

منذ 1 ساعة 18 January، 2020
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