أصوات انفجارات متقطعة تُسمع بشكل واضح في مناطق متفرقة يسيطر عليها الإرهابيون غرب #حلب ( يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 18 2020 - 02:40

أصوات انفجارات متقطعة تُسمع بشكل واضح في مناطق متفرقة يسيطر عليها الإرهابيون غرب #حلب ( يونيوز)

منذ 52 mins 18 January، 2020
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