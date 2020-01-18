وزير البترول المصري يعلن تأسيس منظمة إقليمية للغاز في شرق المتوسط

علن وزير البترول المصري (طارق الملا) عن تأسيس منظمة إقليمية للغاز في شرق المتوسط تضم سبعة اعضاء بينهم الكيان الصهيوني، ومقرها القاهرة، هدفها العمل على تعزيز التعاون لصناعة وإسالة وتخزين الغاز وتصديره.

وأشار وزير الطاقة الصهيوني (يوفال شتاي-نيتس) الى أنَّ الاطراف السبعة سيعملون من أجل تحقيق أفضل ما يمكن تحقيقه من الموارد الطبيعية، وأن كيان الإحتلال بعد ما بدأ تطوير أكبر حقول الغاز الطبيعي ضمن المياه الإقليمية لفلسطين المحتلة باشر التصدير إلى مصر وأوروبا، وقال إن ما أسماه “الغاز الإسرائيلي” سيساعد مصر على أن تلعب دوراً إقليميا كمصدّر للغاز في المنطقة.

المصدر: وكالات