وصول مساعد وزير الخارجية الاميركية السابق ريتشارد هارفي الى بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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January 18 2020 - 00:38

وصول مساعد وزير الخارجية الاميركية السابق ريتشارد هارفي الى بيروت

منذ 2 ساعة 17 January، 2020
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