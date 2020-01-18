التحكم المروري:اعادة فتح السير على #جسر_الرينغ – موقع قناة المنار – لبنان
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January 18 2020 - 00:38

التحكم المروري:اعادة فتح السير على #جسر_الرينغ

منذ 2 ساعة 17 January، 2020
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